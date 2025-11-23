Zamora, Mich.- 23 de noviembre de 2025.- Dos masculinos y una mujer, entre ellos un menor de edad, resultaron lesionados al registrarse un choque entre dos motocicletas, sobre la Avenida Juárez esquina con la calle Pino Suárez, de la zona Centro de Zamora.

Los lesionados son Brenda Lorena M., C., de 33 años de edad, vecina de la colonia El Valle, así como Gustavo B., S., de 13 años habitante de la colonia Valencia Segunda Sección y Bryan Alejandro S., A., de 18 años, con domicilio en el Fraccionamiento El Campanario.

Los afectados fueron valorados por paramédicos de Roa, quienes momentos después los trasladaron a diversos nosocomios de la región para recibir atención médica.

Mientras agentes de Tránsito Municipal se encargaron de los peritajes y aseguraron las unidades involucradas, las cuales son una Italika FT150 de color rojo con negro, con placa L9J65T y otra Italika Black Bird de color negro, con matrícula L6C57J, la cual era conducida por Luis Francisco S., H., de 27 años, vecino del Fraccionamiento Villas Las Flores.

El hecho fue turnado ante las autoridades competentes para que se determinen responsabilidades, asimismo las motocicletas fueron enviadas al corralón oficial.