Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población para que acuda a recibir sus vacunas de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, ya que estas son una herramienta importante para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir complicaciones graves de salud.

La campaña de vacunación invernal estará vigente hasta el 3 de abril de 2026, periodo durante el cual la ciudadanía podrá acceder de manera totalmente gratuita a vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo.

Estos biológicos se encuentran disponibles en los 364 centros de salud de Michoacán, asegurando una amplia cobertura en todo el territorio estatal, principalmente para los grupos de riesgo, como niñas y niños menores de cinco años y adultos mayores, quienes son más vulnerables ante las complicaciones de las enfermedades respiratorias.

Para la población de Morelia, la SSM ha dispuesto de un módulo permanente en la Plaza del Carmen, a donde pueden acudir de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas para recibir las dosis disponibles.

Adicionalmente, se han dispuesto otros 12 módulos de vacunación en la capital. Para consultar su ubicación, horarios y detalles, la ciudadanía puede visitar la página oficial de la SSM en el enlace: https://salud.michoacan.gob.mx/ubica-los-12-modulos-de-vacunacion-de-la-ssm-en-morelia/

La SSM reitera el llamado a no posponer la vacunación y aprovechar la gratuidad y disponibilidad de estos biológicos antes de la fecha de cierre de la campaña.