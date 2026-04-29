CDMX, Senado de la República, 29/04/2026.- La senadora Celeste Ascencio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, reafirmó su compromiso de impulsar una agenda sólida en favor de los derechos humanos, la igualdad y la erradicación de las violencias en el país.

En este marco, la Secretaría de Marina, a través de su Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión, presentó los avances y acciones que realiza en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión.

Durante el encuentro, ambas instancias coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración institucional para construir una agenda conjunta orientada a prevenir y erradicar las violencias, desde el enfoque del humanismo mexicano y la consolidación de una cultura de paz.

La senadora Ascencio Ortega destacó que la coordinación entre instituciones es clave para garantizar derechos y generar condiciones de bienestar, por lo que desde el Senado se continuará impulsando el trabajo articulado que permita traducir estos esfuerzos en acciones concretas en beneficio del pueblo de México.