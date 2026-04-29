Acapulco, Guerrero, 29 de abril de 2026.- En la 50 edición del Tianguis Turístico de México, el turismo comunitario ocupa un papel relevante, y Michoacán destaca en este rubro. Como muestra de ello, el maestro alfarero de Santa Fe de la Laguna, Nicolás Fabián Fermín, junto con su esposa, la cocinera tradicional y artesana María del Rosario Lucas Bautista, compartieron la esencia de la alfarería purépecha en el estand dedicado al turismo comunitario.

“El taller fue de acabado o decoración, aquí no hubo quema porque no hay horno. Más de 40 asistentes participaron haciendo la pieza. Es importante que los turistas toquen el barro y, con sus manos y corazón, hagan un trabajo de alfarería. Nosotros venimos a este lugar con el apoyo de la Sectur Michoacán que, junto con la subsecretaria Lucero García, nos da la oportunidad de participar en eventos nacionales”, comentó el maestro artesano, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en su labor.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que en el taller Ahuanda, en Santa Fe de la Laguna, las y los visitantes pueden admirar piezas terminadas y vivir la experiencia de crear su propia obra en barro, guiados por la pareja de artesanos.

“Todo se desarrolla en un ambiente familiar y comunitario, en el pueblo purépecha de Santa Fe de la Laguna. Esta experiencia permite conocer una cultura viva, donde la alfarería es el sustento de diversas familias porque genera empleo y preserva saberes tradicionales”, explicó el encargado de la política turística del estado.

El funcionario subrayó que desde la Sectur se impulsa la participación de las comunidades locales en la gestión de actividades, productos y servicios turísticos, como resultado de un modelo de turismo sostenible que busca mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades, así como conservar y respetar los recursos naturales, culturales y patrimoniales.