Ciudad de México.- 11 de enero de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas dos personas más presuntamente involucradas en el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo, crimen ocurrido el pasado 1 de noviembre, como resultado de una investigación coordinada entre autoridades federales y del estado de Michoacán.

Durante conferencia de prensa, García Harfuch estuvo acompañado por el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, así como por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, quienes presentaron los avances del caso y reiteraron que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido brindar todo el respaldo institucional para esclarecer el asesinato y detener a todos los responsables.

“El compromiso del Gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen cometido por la delincuencia organizada, que ha sido tan doloroso para Michoacán y para nuestro país”, afirmó el titular de la SSPC.

García Harfuch detalló que, derivado del análisis de evidencias y del trabajo de inteligencia, el pasado 8 y 9 de enero se desplegaron operativos en el municipio de Uruapan, donde fueron detenidos Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”.

“Resultado del análisis minucioso de evidencias y de la coordinación interinstitucional se logró la detención de dos personas más involucradas directamente en este homicidio”, puntualizó.

De acuerdo con las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, Samuel “N” proporcionó información clave sobre el itinerario y los movimientos del alcalde el día del ataque, en el marco del evento Festival de las Velas.

“Le informó los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de la Cultura y envió una fotografía donde señala que se concentrarían en la explanada”, explicó el funcionario.

Esa información, agregó, fue enviada a un chat de un grupo criminal encabezado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como “uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que ejecutó el homicidio”.

García Harfuch señaló que Samuel “N” se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, mantenía comunicación con otros implicados y el día de la agresión registró movilidad a 600 metros del lugar de los hechos. Además, cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022.

En cuanto a Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, quien trabajaba como taxista, informó que tras su detención, realizada el 9 de enero, se efectuaron tres cateos en distintos inmuebles de Uruapan relacionados con ambos detenidos.

En dichos operativos se aseguró droga y ocho equipos de comunicación, los cuales han aportado nuevos indicios para la investigación en curso.

El secretario precisó que a ambos detenidos se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por homicidio calificado y lesiones calificadas, obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, en coordinación con las fuerzas federales.

Estas capturas se suman a las detenciones realizadas con anterioridad de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”; Ricardo “N”, encargado del traslado de los agresores; Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, reclutador de personas para actividades criminales; Gerardo “N”, colaborador de la célula, y Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, identificado como jefe de una célula generadora de violencia en la región. Durante uno de los operativos también fue detenida Flor “N”.

“Estas detenciones debilitan de manera significativa a esta célula criminal generadora de violencia y, al mismo tiempo, impiden que continúe el reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas”, sostuvo García Harfuch.

El funcionario subrayó que no habrá impunidad y que las investigaciones continúan. Añadió que la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el mando del general Ricardo Trevilla Trejo, así como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las corporaciones estatales, mantienen presencia territorial y operativos permanentes en Michoacán para dar seguimiento al grupo criminal y lograr nuevas detenciones.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, García Harfuch informó que del 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026 fueron detenidas 378 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de armas, vehículos, 192 artefactos explosivos, 768 kilogramos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas, así como la inhabilitación de 22 campamentos de la delincuencia organizada y 50 tomas clandestinas.

Finalmente, el secretario reiteró que el Gobierno de México continuará actuando de manera coordinada con la Fiscalía de Michoacán y las Fuerzas Armadas para proteger a la población.

