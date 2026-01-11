Lázaro Cárdenas, Michoacán, 11 de enero de 2026.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya presenta los primeros resultados en materia educativa, de infraestructura y salud, para prevenir la violencia y recobrar el bienestar del estado con acciones de atención a las causas, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la visita de la mandataria federal al puerto de Lázaro Cárdenas para entregar tarjetas a las personas beneficiadas con los programas del Bienestar donde el Gobierno federal invierte un billón de pesos para todo el país, le agradeció por apoyar incondicionalmente a Michoacán a través de esta estrategia que involucra a todos los sectores, y por ser la principal defensora de la soberanía nacional. “No estás sola”, manifestó.

Ramírez Bedolla informó que la Beca Gertrudis Bocanegra, única para el estado para apoyar a los jóvenes universitarios con mil 900 pesos bimestrales para gastos de transporte, ya tiene más de 50 mil beneficiados; mientras que en materia de infraestructura, anunció que en breve iniciará la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI.

En salud, el mandatario estatal dio a conocer que se renovará completamente el Hospital IMSS Bienestar de Lázaro Cárdenas, para brindar servicios de calidad a las familias de este municipio.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que con la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se brinda atención a las causas, por ello se impulsan los programas para el campo, el programa Sembrando Vida, precios especiales para productores de maíz y lenteja, se aumenta la electrificación en todo el estado, el internet gratuito, mayor turismo, desarrollo turístico y se cuenta más beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Además, refirió que con este plan se fortalece la estrategia de seguridad, la cual continúa dando resultados, y se construyen nuevas carreteras, caminos rurales, más preparatorias en la entidad para atender a los jóvenes, así como la implementación de la Beca Gertrudis Bocanegra, se avanza con los Planes de Justicia para los Pueblos Originarios y se construyen más hospitales y viviendas.

Informó que durante la visita al puerto de Lázaro Cárdenas, se realizó una supervisión a la Planta Fertinal, la cual anteriormente se encontraba abandonada, misma que se recuperó durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ahora produce una parte importante del fertilizante que se distribuye a los pequeños productores del campo mexicano.

Asistieron las y los titulares de las secretarías de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; de Energía, Luz Elena González Escobar; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; las y los directores generales del IMSS, Zoé Robledo Aburto; del Fonacot, Sebastián Ramírez Mendoza; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez Amaya; el coordinador general de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; el alcalde de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano; personas beneficiadas de los programas del Bienestar; entre otras autoridades federales, estatales y municipales.