Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2026.- Por medio de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, la ciudadanía tiene oportunidad de pagar el refrendo vehicular 2026 desde cualquier dispositivo o lugar en cuestión de minutos, con el descuento del 10 por ciento ya incluido, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

Manifestó que para acceder al portal y efectuar el pago con tarjeta de crédito o débito, es fundamental anotar las placas y el número de serie del vehículo, operación que destaca por ser ágil, sencilla, confiable y transparente.

Recordó a la población que también desde la plataforma digital es posible generar una orden de pago, en caso de no contar con tarjeta de crédito o débito, para realizar la operación en efectivo en una sucursal bancaria, tienda de autoservicio o de conveniencia.

Invitó a propietarios de todos los vehículos, desde automóviles y camionetas hasta camiones, pipas y diversas clase de transporte, a aprovechar el 10 por ciento de descuento en refrendo 2026 durante el mes de enero.

Finalmente, el tesorero estatal expuso que los recursos que ingresan a las arcas por medio del pago de refrendo vehicular, se traducen en acciones palpables a favor de la sociedad michoacana, impulsando el desarrollo y, principalmente, la obra pública e infraestructura.