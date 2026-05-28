Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- En un ambiente de celebración, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla conmemoró el primer aniversario de la puesta en marcha del Paso Catrinas, una de las obras de infraestructura vial más significativas para la zona poniente de la capital michoacana.

#Morelia | Asi disfrutaron, habitantes de Villas del Pedregal, los festejos a un año de la inauguración del Paso Catrinas pic.twitter.com/HWN8bTHTjJ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 29, 2026

“El Paso Catrinas no es solo una obra de concreto; es justicia social para las miles de familias de Villas del Pedregal y sus alrededores que diariamente requerían una conectividad digna y segura”, afirmó Ramírez Bedolla.

Ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Pedregal, este complejo vial fue edificado con una inversión de 295 millones de pesos, recursos provenientes en su totalidad del presupuesto estatal, lo que demuestra el compromiso de la administración con el desarrollo urbano sostenible y sin endeudamiento.

Durante el encuentro, el mandatario estatal resaltó el impacto social y económico de la obra, subrayando que representa un beneficio directo para más de 125 mil habitantes de la zona, quienes ahora cuentan con trayectos más seguros, eficientes y con una notable reducción en los tiempos de traslado.