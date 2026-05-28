Morelia, Michoacán; 28 de mayo de 2026.- Con un llamado a sumar esfuerzos y fortalecer la solidaridad que distingue a las y los morelianos, este jueves dio inicio la Colecta Municipal Anual de la Cruz Roja 2026 en Morelia, encabezada por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, y la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández. En el acto oficial estuvieron presentes Armando Moreno Ramos, presidente del Consejo Directivo Local de Cruz Roja Morelia, y Patricia Sánchez Chirón, coordinadora del Voluntariado de Damas.

Como muestra del compromiso del Gobierno Municipal y del DIF Morelia con las causas humanitarias y la atención de emergencias, el presidente municipal hizo entrega de un donativo de 100 mil pesos a la Cruz Roja Morelia, a nombre del Ayuntamiento y del DIF Morelia.

Durante su participación, Paola Delgadillo compartió que, luego de varios años participando en esta colecta, el aprendizaje más importante es que ayudar nunca se vuelve rutina, porque cada año cambian las historias, cambian las necesidades y también cambia la oportunidad que tenemos todos para hacer la diferencia en alguien más. Asimismo, expresó que ayudar habla de quiénes somos como ciudad: una Morelia humana, participativa y solidaria, donde todavía hay personas que no son indiferentes al dolor ajeno.

“Desde el DIF Morelia nos honra sumarnos una vez más a este esfuerzo e invitar a todas y a todos a participar. Porque cuando una comunidad se organiza para ayudar, el impacto siempre llega mucho más lejos de lo que imaginamos”.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo Local de Cruz Roja Morelia, Armando Moreno Ramos, presentó la campaña de este año bajo el lema “Esto que ves lo hacemos juntos”, destacando que la Cruz Roja representa un puente de ayuda entre quienes donan y quienes necesitan atención humanitaria. Asimismo, agradeció al presidente municipal y a la presidenta honoraria del DIF el respaldo permanente que ha recibido la institución, así como la participación del personal del Ayuntamiento con sus donaciones.

En su mensaje, Alfonso Martínez Alcázar refrendó su compromiso con la Cruz Roja Morelia, al señalar que cada año la administración municipal se suma con una aportación; sin embargo, destacó que lo más valioso es la participación de la ciudadanía y la suma de esfuerzos para seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

“Invitarlos a todos para cooperar, para participar, ayudar y fortalecer a una institución que tiene muchos años ayudando en nuestra ciudad, en nuestro estado y en el mundo entero. La Cruz Roja es una institución, un organismo internacional. Y tenemos el honor de tener a personas que de manera honorífica en nuestra ciudad se organizan para ayudar a todas las emergencias que se presentan en Morelia”, dijo el Alcalde, agradeciendo la labor que realiza y manifestando su apoyo desde el Gobierno Municipal.

La colecta arrancó con la participación del gabinete legal y ampliado, así como de regidoras y regidores del Ayuntamiento, quienes realizaron sus aportaciones al boteo, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta causa que salva vidas y brinda atención a quienes más lo necesitan.