Aquila, Michoacán, a 28 de mayo de 2026.- Tres integrantes de la comunidad indígena de Pomaro fueron asesinados la tarde de este jueves tras una agresión armada registrada sobre la carretera costera que conecta las localidades de Colola y Maruata, en el municipio de Aquila.

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos en la zona, las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta vinculada al comisariado comunal cuando fueron interceptadas por sujetos armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones con armas de alto poder.

Como resultado del ataque, tres personas murieron en el sitio. De manera preliminar trascendió que entre las víctimas se encontrarían integrantes del comisariado comunal de Pomaro; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente sus identidades.

Tras los hechos, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la región para reforzar la vigilancia y realizar acciones de búsqueda de los responsables.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables de este ataque ocurrido en la región Costa-Sierra de Michoacán.

AGENCIA RED 113