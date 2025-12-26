Morelia, Mich.- Jueves 25 de diciembre de 2025.- Un incendio en un domicilio se registró la noche de este jueves en la colonia Torreón Nuevo, ubicada al norte de la ciudad de Morelia. El siniestro únicamente dejó daños materiales, informaron fuentes de rescate.

El hecho ocurrió en una vivienda localizada en la calle Jacarandas y Joaquín Guerra. Vecinos de la zona reportaron la situación al número de emergencias 911 y solicitaron el apoyo del cuerpo de bomberos.

Posteriormente arribaron los vulcanos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes combatieron las llamas y lograron sofocarlas. Se supo que una habitación de madera quedó totalmente devastada. Las autoridades competentes se encargaron de realizar las acciones respectivas.