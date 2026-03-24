Morelia, Mich.- Martes 24 de marzo de 2026.- Un camión tipo grúa que transportaba un cargamento de chatarra se atoró en cables de fibra óptica y, al jalarlos, derribó dos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Libramiento Poniente, a la altura de la colonia Manantiales. El incidente dejó varios daños materiales, informaron autoridades policiales.

El vehículo era escoltado por agentes de la Fiscalía

De acuerdo con las fuentes, el mencionado vehículo había sido asegurado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), al parecer en la región de Tarímbaro. Cuando era trasladado bajo escolta sobre la citada vialidad, ocurrió el percance justo frente a la Plaza Fame.

Intentaron seguir, pero fueron interceptados

Tras el incidente, tanto los agentes como el camión intentaron continuar su trayecto; sin embargo, oficiales de la Policía Morelia detectaron la situación, alcanzaron al automotor y lo aseguraron para ponerlo a disposición de la instancia competente por las afectaciones materiales ocasionadas.

Cierre total y labores de emergencia

El Libramiento en ese sector quedó cerrado a la circulación en ambos sentidos durante varias horas. En las labores de atención participaron motopatrullas de la Guardia Civil y bomberos municipales.

Al momento de colapsar los postes, se generó un cortocircuito y uno de los mástiles de concreto cayó sobre un auto compacto gris, el cual estaba estacionado afuera de un negocio de puertas automáticas.

Intervienen CFE y empresas de telecomunicaciones

Finalmente, los oficiales solicitaron la intervención de personal de la CFE, así como de trabajadores de Megacable y Telmex, quienes realizaron las reparaciones correspondientes.

RED 113