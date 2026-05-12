Morelia, Mich.- Martes 12 de mayo de 2026.- A través de un video fue captado el momento en que un padre de familia amenazó de muerte a unos alumnos de bachillerato de la Universidad Latina de América (UNLA), ubicada en Morelia, debido al supuesto bullying que su hijo sufrió por parte de dichos jóvenes.

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El material se difundió en redes sociales y, posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que realiza una investigación del caso para esclarecerlo. Hasta el momento se desconoce la identidad del referido sujeto.

Por su parte, la UNLA emitió un comunicado indicando que fue alrededor de las 07:30 horas cuando ocurrió el hecho en un salón de clases; además, señaló que su personal controló la situación, salvaguardando la seguridad de sus alumnos.

En el documento de la UNLA se precisa que ni los estudiantes ni los maestros vieron al citado hombre en posesión de un arma de fuego, como lo mencionaban diversos medios de comunicación en sus publicaciones.

AGENCIA RED 113