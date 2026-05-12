Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2026.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo presentó una propuesta integral de reforma electoral que incluye cambios en diputaciones plurinominales, candidaturas independientes, justicia electoral y elección judicial. Ocampo, afirmó que las propuestas buscan mejorar las reglas electorales y dar mayor certeza a la ciudadanía durante los procesos electorales.

En el marco de la discusión hacia una reforma electoral en la entidad, Octavio Ocampo explicó que una de las propuestas centrales plantea modificar el mecanismo de asignación de diputaciones de representación proporcional para que estas sean integradas por las candidaturas de mayoría relativa que obtuvieron la mayor votación sin alcanzar el triunfo en las urnas. “La reforma busca que la representación proporcional responda al respaldo ciudadano obtenido en las urnas”, señaló.

Agregó que también se plantea que las candidaturas a presidencias municipales que no resulten electas puedan integrarse a los cabildos como regidurías de representación proporcional, con el objetivo de ampliar la representación política en los ayuntamientos.

El legislador del PRD quien es parte de la Comisión de Asuntos Electorales, indicó que otro bloque de reformas está dirigido al funcionamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), mediante ajustes a su estructura interna, distribución de competencias y fortalecimiento de áreas técnicas vinculadas a capacitación y organización electoral.

Asimismo, se pronunció porque se incluyen modificaciones relacionadas con logística electoral, entre ellas la actualización del lenguaje en boletas, ampliación de plazos para producción de documentación electoral y simplificación de procedimientos administrativos. “Necesitamos reglas electorales actualizadas frente a los desafíos tecnológicos, políticos y jurídicos actuales”, expresó Octavio Ocampo.

La propuesta legislativa también incorpora cambios sobre candidaturas comunes, sustituciones y procesos internos de selección, además de reformas al régimen sancionador para incluir conceptos como violencia digital y campaña negativa. En materia judicial-electoral, el diputado por el PRD plantea reglas específicas para la elección de personas juzgadoras, con restricciones a la intervención partidista y mecanismos sancionadores propios para este tipo de procesos.

“La elección judicial requiere mecanismos distintos para garantizar imparcialidad y autonomía”, afirmó el diputado local.

A ello se suma la propuesta para incorporar notificaciones electrónicas en la justicia electoral y modificaciones para regular las candidaturas independientes, evitando esquemas de participación conjunta bajo un mismo emblema.

Tras recorrer el estado y escuchar distintas voces, el líder perredista sostuvo que la reforma electoral debe responder a las nuevas dinámicas institucionales, tecnológicas y de representación política en la entidad.

Octavio Ocampo señaló que las iniciativas presentadas buscan generar condiciones de mayor certeza jurídica, fortalecer la organización de los procesos electorales y establecer mecanismos acordes con las exigencias actuales de participación democrática. “La democracia en Michoacán necesita instituciones funcionales, procedimientos claros y mayor certeza para la ciudadanía”, concluyó.