Morelia, Mich.- Viernes 21 de noviembre de 2025.- Sujetos armados dispararon contra un camión de pasajeros y mataron a un masculino, además al menos otras 3 personas quedaron heridas informaron fuentes policiales, las cuales agregaron que el hecho de violencia ocurrió en la colonia Villas de la Loma, ubicada al poniente de Morelia.

Lo anterior se registró durante la mañana de este viernes sobre calle Loma de la Carbonera, esquina con Loma de los Pinos. Trascendió que el ahora finado yacía a bordo del referido vehículo del transporte público marcado con el número económico 42.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que hasta el momento permanece en calidad de no identificado.

Los socorristas auxiliaron a los lesionados y los canalizaron a un hospital. En lugar también fue atendida otra persona que sufrió crisis nerviosa. Asimismo, los oficiales acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.