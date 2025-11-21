Morelia, Mich.- Viernes 21 de noviembre de 2025.- Varios disparos de arma de fuego fueron realizados contra un domicilio de la colonia El Realito, ubicada al norte de Morelia. Afortunadamente no hubo lesionados ni fallecidos, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con las fuentes, se desconoce quién o quiénes balearon la citada vivienda, localizada en la calle Soldaderas. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes y fue reportado por el propietario del lugar.

Al sitio arribaron unos oficiales de la Guardia Civil (GC), mismos que acordonaron la escena, pues afuera del inmueble encontraron 14 casquillos percutidos, dos de los cuales son de calibre .45 y el resto de calibre .9 milímetros; además, en la fachada se apreciaron impactos de proyectil.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos a la Unidad de Atención Inmediata, acudieron a la mencionada dirección e iniciaron las investigaciones correspondientes del caso.