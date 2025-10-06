Morelia, Mich.- Lunes 06 de octubre de 2025.- Un automovilista resultó malherido tras ser atacado a tiros por un sujeto que consecutivamente escapó en una camioneta blanca. El hecho de violencia se registró en la Tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, informaron autoridades policiales.

El móvil de la agresión es desconocido, la cual ocurrió en la calle Andrés Quintana Roo esquina con Nicolás Bravo. De acuerdo con las fuentes, el ofendido responde al nombre de César Augusto, de 50 años de edad, quien fue auxiliado por sus propios familiares y llevado a un hospital privado.

En la escena del atentado quedó el automotor del agraviado, unidad de la marca Chevrolet Aveo, color rojo, con placa NWX4803, al cual se le apreciaron daños causados por proyectil de arma de fuego.

Unos oficiales acudieron al mencionado sitio, acordonaron el perímetro porque había al menos cinco casquillos percutidos calibre .9 milímetros. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de procesar la escena y realizaron las ave