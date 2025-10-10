Morelia, Mich.- Viernes 10 de octubre de 2025.- Tres muertos y dos heridos fue el saldo que dejó un ataque armado en un domicilio de la colonia moreliana Leandro Valle, en las faldas de Cerro del Quinceo, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que entre los finados está una mujer.

El múltiple atentado se registró la tarde de este viernes en un hogar de la calle de terracería Cataleya, en las cercanías del Estadio Morelos y en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM).

Trascendió que las víctimas estaban reunidas en el mencionado inmueble cuando en determinado momento llegaron unos empistolados en motocicleta, las balearon y escaparon.

La situación fue reportada al número de emergencias, luego arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de una fémina y dos masculinos, además auxiliaron a dos hombres lesionados de gravedad y los canalizaron de urgencia a un hospital.

Hasta el momento los agraviados no están identificados. Los oficiales delimitaron el perímetro. Oosteriormente la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargó de las averiguaciones correspondientes y trasladó los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.



RED 113