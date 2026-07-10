Morelia, Michoacán; 10 de julio de 2026.- En sesión solemne de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, entregó la Presea Amalia Solórzano Bravo 2026 a la doctora Ireri Suazo Ortuño, en una ceremonia que reconoció sus aportaciones desde la academia y el compromiso social por el bien de nuestra sociedad.

En la lectura de su semblanza, se enumeraron las aportaciones que la doctora en ciencias ha realizado en investigación y difusión, así como su notable carrera en la Univesidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), a lo que se suma su destacado compromiso social en comunidades vulnerables y campañas de salud en nuestro estado.

Acompañado de su esposa, presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó el desarrollo de las mujeres que se ve ejemplificado por la recipiendaria de esta presea.

“Hay un principio que une a Doña Amalia Solórzano y la doctora Ireri Suazo, las unen los mismos valores: servir, compartir el reconocimiento y trabajar siempre por el bienestar de los demás; y ese es el compromiso que también queremos seguir fortaleciendo en Morelia”.

El alcalde añadió que la administración a su cargo cree en las oportunidades y reconocimiento a las morelianas; pues cuando una mujer avanza y se desarrolla, también lo hace su familia y comunidad.

En un emotivo mensaje de aceptación del galardón, la recipiendaria agradeció al Ayuntamiento y al Cabildo de Morelia por esta distinción que la vincula con un nombre histórico tan importante.

“Recibir una medalla que lleva el nombre de una mujer tan importante tiene un significado especial. Doña Amalia hizo de la solidaridad una forma de vida, supo escuchar a quienes pocas veces eran escuchadas y acompañó a quienes más lo necesitaban”.

Durante el acto también se entregaron reconocimientos a la terna finalista del galardón: Rosario Berber Cerda, en representación del Colegio de Abogadas de Michoacán; Patricia de Jesús Alarcón Chaires, científica y académica mexicana; Asociación de Rescate “Topos Azteca”.

En el evento también estuvieron presentes: Humberto Urquiza, representante de la familia Cárdenas e integrante del consejo para la entrega de la presea; y la secretaria de la mujer moreliana para la igualdad sustantiva, Nuria Hernández Abarca, entre otras personalidades.