La senadora con licencia Celeste Ascencio acompañó la inscripción en letras doradas del nombre de Amalia Solórzano Bravo en el Congreso del Estado, un homenaje a una de las mujeres más destacadas de la historia de Michoacán y de México por su compromiso con las causas sociales y el bienestar del pueblo.

Celeste Ascencio destacó que este reconocimiento honra el legado de una mujer que hizo del humanismo, la solidaridad y el servicio a los demás una forma de vida, valores que siguen inspirando la construcción de un país más justo e igualitario.

Asimismo, señaló que la inscripción de su nombre en el recinto legislativo representa también un reconocimiento al papel histórico de las mujeres en la transformación de México y un llamado a seguir abriendo espacios para su participación y liderazgo en la vida pública.

Finalmente, afirmó que preservar la memoria de mujeres como Amalia Solórzano fortalece la identidad de Michoacán y mantiene vigentes los principios de justicia social y compromiso con el pueblo.