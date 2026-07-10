Zacapu, Mich.- 10 de julio de 2026.- El director y el subdirector de Seguridad Pública del municipio de Zacapu fueron detenidos este día por su presunta relación con el ataque perpetrado el mes pasado contra elementos de la Guardia Civil en la comunidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, hecho en el que cinco agentes perdieron la vida y otros cinco resultaron lesionados.

Los detenidos fueron identificados como Raúl F., y Jorge Antonio R., quienes son el director y subdirector de Seguridad Pública de Zacapu. Ambos son investigados por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, esto durante el ataque a los guardias civiles.

Las capturas fueron realizadas en inmediaciones del municipio de Zacapu mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

Tras su detención, los mandos policiacos fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que definirá su situación jurídica conforme a derecho.