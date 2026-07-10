Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que el 12.º aniversario del partido recuerda que este movimiento nació de la organización de millones de mexicanas y mexicanos que decidieron enfrentar democráticamente las políticas de violencia, privilegios y abandono del antiguo régimen.

“Morena no nació en una oficina ni como un acuerdo entre dirigentes. Nació en las plazas, las colonias y las comunidades, donde el pueblo transformó su hartazgo en conciencia y organización. Frente a un gobierno como el de Felipe Calderón, que dejó miedo, desigualdad y una guerra iniciada precisamente en Michoacán, surgió una alternativa pacífica para cambiar el rumbo del país”, señaló.

Jesús Mora sostuvo que la política de seguridad de Calderón convirtió a Michoacán en el punto de partida de una estrategia improvisada que multiplicó la violencia sin atender sus causas. Agregó que, mientras la derecha respondía con fuerza y abandono social, el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador construyó una propuesta basada en derechos, bienestar, honestidad y participación popular.

Durante la conmemoración realizada en el Jardín de La Soterraña, en Morelia, militantes y simpatizantes recordaron el camino recorrido desde la organización ciudadana hasta la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno de México. “Celebrar a Morena no significa solamente recordar nuestro registro como partido; significa recordar por qué surgimos y para quién gobernamos”, expresó.



El dirigente estatal afirmó que la responsabilidad actual es acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum, conservar la unidad y mantener al partido cerca de la gente. “Hace 12 años el pueblo convirtió el hartazgo en esperanza; hoy nos corresponde convertir esa esperanza en más justicia, bienestar y transformación. Morena debe seguir siendo un instrumento del pueblo y nunca un espacio para reproducir los privilegios que combatimos”, concluyó.