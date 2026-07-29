Uruapan, Mich.- 29 de julio de 2026.- Elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaron un operativo sorpresa de revisión al interior del Centro Penitenciario de Uruapan, donde se aseguraron diversos objetos ilícitos.

Fue anoche cuando decenas de uniformados ingresaron al centro penitenciario ubicado sobre el Bulevar Industrial, en la colonia San Rafael, con el objetivo de fortalecer la seguridad y detectar objetos cuyo ingreso o posesión no está permitido.

Durante la inspección, las autoridades aseguraron un horno de microondas, una licuadora, tres bocinas, dos ventiladores, un micrófono, dos lámparas LED, dos rasuradoras, un calentador de agua, un cargador para teléfono celular, cinco tijeras, cinco cúter’s, dos puntas para tejer, una pipa, un cuchillo y un tubo para soldar.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para las actuaciones de ley.