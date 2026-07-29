Morelia, Michoacán; 29 de julio de 2026.- Como parte del programa de reparación, rehabilitación y reencarpetamiento vial impulsado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Obras Públicas continúa interviniendo vialidades estratégicas de Morelia para atender una de las principales demandas de la ciudadanía: contar con calles en mejores condiciones para una movilidad segura y eficiente.

En esta ocasión, los trabajos se realizan sobre la calle 5 de Febrero, en el tramo comprendido entre las calles Socialismo y Dr. Miguel Silva, en las inmediaciones de la colonia Obrera. Se trata de una vialidad con alta afluencia vehicular y constante paso de transporte público, donde diariamente circulan rutas como la combi Morada, la combi Negra y el camión Dorado, entre otras. Además, la intervención se lleva a cabo de manera oportuna antes del regreso a clases, ya que esta calle es utilizada por estudiantes, trabajadores y familias en sus traslados cotidianos.

Jesús Guerra, vecino de la calle 5 de Febrero, destacó que el reencarpetamiento traerá beneficios para quienes diariamente utilizan esta vialidad. “Al no haber baches, va a ser más fluido el tránsito de los automovilistas. Me parece perfecto, con las obras que está haciendo el Ayuntamiento”, expresó.

Por su parte, Laura Pedraza, vecina de la zona, consideró positiva la realización de este tipo de trabajos, al señalar que contribuyen a mantener calles más ordenadas y funcionales para toda la comunidad.

Aurora Rojas, vecina y locataria de la calle intervenida, reconoció que la obra mejorará las condiciones de la vialidad y agradeció que la colonia haya sido tomada en cuenta. “Agradezco mucho al Gobierno Municipal, a través del presidente Alfonso Martínez, que se haya fijado en nosotros y que haya hecho esto; no solamente aquí, sino muchas obras. Es excelente la labor que están haciendo”, manifestó.

Con acciones como ésta, la Secretaría de Obras Públicas avanza en el programa, recuperando calles de alta circulación para ofrecer traslados más seguros, ágiles y cómodos, en beneficio de miles de personas que todos los días recorren la ciudad, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.