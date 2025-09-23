Morelia, Michoacán, 23 de septiembre del 2025.- Para identificar áreas de mejora y fortalecer la formación docente, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) realizó un recorrido por las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío.

El recorrido contó con la presencia del director general de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública, Julio Leyva Ruiz, así como de directivos y docentes de la institución, quienes dialogaron sobre las necesidades y perspectivas de este centro educativo con más de 100 años de historia.

Durante el recorrido se identificaron necesidades en materia de infraestructura, equipamiento y servicios, con el objetivo de garantizar que la formación de futuros docentes se desarrolle en un entorno digno y de respeto a los derechos humanos, afirmó Leyva Ruiz.

Asimismo, por parte del Iemsysem se destacó la importancia de continuar impulsando la calidad académica y el desarrollo integral de los futuros maestros de Michoacán, reafirmando el compromiso con la educación pública y la profesionalización educativa.