Morelia “José Torres Orozco”, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ofrecerá la especialidad en Psiquiatría a partir del año 2026, un programa innovador que representa un paso crucial para el cuidado de la salud mental en el estado.

Las y los aspirantes que presentan el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) entre el 23 y 25 de septiembre, podrán seleccionar esta nueva especialidad como una de sus opciones para continuar con su preparación profesional.

La nueva especialidad se creó para formar a la próxima generación de profesionales con un enfoque integral y de vanguardia. Su diseño responde a la creciente necesidad de psiquiatras altamente calificados para atender los desafíos del bienestar emocional de la población.

El programa de especialización contará con un plan de estudios riguroso, que incluirá rotaciones clínicas, investigación y prácticas en diversas áreas de la psiquiatría, como la infantojuvenil, la geriátrica y la de urgencias. La iniciativa busca contribuir a la disminución del estigma asociado a las enfermedades mentales y promover una cultura de bienestar integral.

El Hospital Psiquiátrico de Morelia “José Torres Orozco” es una institución de referencia en la atención de la salud mental en Michoacán, desde su fundación, ha proporcionado servicios especializados de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para pacientes con trastornos mentales y emocionales, con un trabajo constantemente para mejorar la calidad de vida de usuarios y sus familias.