En atención al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y con la prioridad de garantizar la seguridad de la población, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alerta sobre el ingreso del Frente Frío número 32 y su masa de aire polar.

Se espera que este fenómeno ingrese por la frontera norte durante la tarde de hoy, extendiendo su trayectoria e influencia hacia el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Asimismo, se prevén lluvias que irán de muy fuertes a intensas, afectando principalmente a zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Simultáneamente, la masa de aire polar provocará un evento de “Norte” de muy fuerte a intenso, elevando el oleaje en el litoral del Golfo de México, Península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Hay probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

En este contexto, la CNPC hace un llamado a la ciudadanía para priorizar el autocuidado y la prevención. Es fundamental que la población proteja su salud vistiendo ropa gruesa y calzado cerrado, utilizando la técnica de vestimenta en capas y cubriendo rostro y cabeza para evitar la entrada directa de aire frío a las vías respiratorias.

También, se insta a las familias a extremar precauciones al interior de los hogares al utilizar sistemas de calefacción, chimeneas o anafres y procurar una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

De igual manera, se recomienda a quienes habitan en zonas costeras o que transitan por carreteras, mantener una vigilancia constante ante la posible presencia de bancos de niebla y pavimento mojado, así como respetar irrestrictamente las indicaciones de cierre de puertos o playas debido al oleaje elevado. La institución reitera la importancia de mantenerse informados sólo a través de los canales oficiales de la CNPC y la Conagua.