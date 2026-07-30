Morelia, Michoacán, 30 de julio de 2026.- Todo está listo para la edición 60 de la Feria Nacional del Cobre, una de las festividades artesanales y culturales más importantes de México. Del 8 al 16 de agosto, Santa Clara del Cobre se convertirá en un gran escaparate para preservar y promover la tradición del cobre martillado, patrimonio vivo de las y los artesanos del municipio, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Con seis décadas de historia, esta celebración representa un pilar fundamental para la identidad cultural del municipio de Salvador Escalante, al reconocer el legado de generaciones de maestras y maestros artesanos que han colocado al cobre martillado de Santa Clara en lo más alto de la tradición mexicana.

Para esta edición se espera la asistencia de 130 mil visitantes, una derrama económica estimada en 32 millones de pesos y beneficios directos e indirectos para alrededor de 35 mil personas, entre artesanos, comerciantes, empresarios y prestadores de servicios turísticos. Para ello, la organización del evento contempla una inversión de 5.7 millones de pesos, señaló la presidenta municipal, María Dayana Pérez Mendoza.

Las actividades iniciarán el sábado 8 de agosto con la inauguración oficial de la feria, el arranque del 81 Concurso Nacional del Cobre Martillado y el concierto estelar de Pancho Barraza, que se presentará de manera gratuita en la plaza principal del Pueblo Mágico, destacó Silvestre Vargas Ramírez, secretario de Turismo de Salvador Escalante.

Por su parte, el subdirector de Operación de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Gilberto Méndez, informó que para el concurso de cobre martillado se otorgará una bolsa en premios por 440 mil pesos, repartida en 63 premios, para las categorías de maestros artesanos y nuevos valores.

Visitantes y habitantes podrán disfrutar de actividades culturales, artísticas y familiares, además de la exhibición y venta de piezas elaboradas por destacados artesanos del cobre. La clausura se llevará a cabo el domingo 16 de agosto con la premiación del Concurso Nacional del Cobre Martillado, uno de los certámenes artesanales más prestigiosos de México, en el que se reconoce la creatividad, la calidad y la maestría de quienes mantienen viva esta tradición.