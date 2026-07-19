Jacona, Mich.- 19 de julio de 2026.- Un ataque armado a las afueras del Bar Las Limas de la ciudad de Jacona dejó como saldo dos hombres y una mujer lesionados, los agresores lograron darse a la fuga.

Fue anoche, cuando las autoridades recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Aquiles Serdán de la zona Centro.

Oficiales de la Policía Municipal llegaron al lugar donde solamente localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros y una mancha de líquido hemático en la baqueta por lo que delimitaron la zona.

Minutos después los policías fueron notificados que a la clínica San Agustín llegaron dos masculinos baleados a bordo de una camioneta, pero se retiraron y se trasladaron a un nosocomio de Zamora, ya que el sanatorio no contaba con personal médico para ser atendidos.

Posteriormente, también arribo otra jovencita con al menos tres impactos, por lo que los uniformados solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal quienes auxiliaron a Paola G., D., de 24 años de edad, vecina de la colonia Trasierra quien fue canalizada a un hospital de Zamora.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar del ataque para recolectar indicios e iniciar las investigaciones, después acudieron al nosocomio donde llegaron los masculinos heridos, ya que la unidad donde se trasladaron de igual forma presentaba impactos de proyectil.