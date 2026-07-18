La Huacana, Mich., 18 de julio de 2026.-Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22 de Múgica, hizo un llamado a la población para tomar conciencia del cuidado del medio ambiente, al señalar que es una tarea que nos corresponde a todas y todos.

Lo anterior, al sumarse a las acciones de reforestación en la zona del volcán El Jorullo, en el municipio de La Huacana, donde de manera conjunta con los gobiernos municipal y estatal, se aterrizó este programa de rehabilitación ambiental como parte de los 10 millones de árboles que se tienen contemplados como meta sembrar en todo el territorio michoacano.

“La conciencia ambientalista es una obligación y nuestro derecho a la vida. Desde la Huacana nos sumamos a la meta de plantar más de 10 millones de árboles para proteger la naturaleza, en todo Michoacán. Cada planta cuenta, cada acción suma y esto lo hacemos por un futuro más lleno de vida”, expresó el congresista.

Reyes Galindo, reafirmó su compromiso con la gente de cada uno de los municipios del Distrito local que representa, para seguir trabajando en unidad por el bienestar integral pueblo; con quienes dijo, continuará siempre cercano para poder avanzar con todos los sectores sociales.