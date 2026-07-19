Madero, Mich.- Domingo 19 de julio de 2026.- Elementos de la Guardia Civil (GC) detuvieron a Mario y Jesús Manuel, de 24 y 49 años de edad, respectivamente, quienes presuntamente están relacionados con el homicidio de Gerardo, de 64 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada del pasado sábado en el predio denominado “El Perdido”, a un costado del camino que conduce de Villa Madero a la comunidad de El Caracol, informaron autoridades policiales.

La víctima estaba desaparecida

De acuerdo con los datos obtenidos, el pasado viernes 17 de julio se reportó la desaparición del adulto mayor, quien fue visto por última vez a bordo de su camioneta Tracker, color gris, con placas PLE318D, en compañía de dos hombres identificados como “El Jolín” y Mario, afuera de una tienda de venta de cerveza en Villa Madero.

Operativo de búsqueda

Al conocer el caso, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en diversas poblaciones y rancherías de la región. Durante las acciones localizaron la camioneta del sexagenario ocupada por dos masculinos, quienes al percatarse de la presencia policial descendieron de la unidad e intentaron escapar corriendo.

Sin embargo, los sospechosos fueron alcanzados y asegurados luego de caer a un desnivel.

Les hallan droga y obtienen información sobre el paradero del adulto mayor

A los individuos les fue practicada una revisión protocolaria y les descubrieron dos envoltorios de metanfetamina. Asimismo, al ser cuestionados sobre el paradero del propietario de la camioneta, según las fuentes, Mario y Jesús manifestaron haberle quitado la vida para apoderarse del vehículo, dinero y otros objetos de valor.

De igual manera, los capturados indicaron el sitio donde se encontraba el cuerpo de Gerardo, por lo que los uniformados se trasladaron al referido sitio y hallaron el cadáver parcialmente sepultado y cubierto con maleza.

Interviene la FGE

De inmediato, los guardianes del orden solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Peritos y agentes investigadores arribaron a la escena, efectuaron las diligencias correspondientes y desenterraron el cuerpo de la víctima, a quien le fueron apreciadas heridas producidas por arma blanca.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, mientras que los ahora indiciados quedaron a disposición de la instancia competente, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Antecedentes

Por último, trascendió que Mario es señalado como presunto integrante de un grupo criminal dedicado al narcomenudeo, la extorsión y el robo en poblaciones de la región de Madero, organización que tendría presencia principalmente en la Tenencia de Diego Curucupatzeo.

AGENCIA RED 113