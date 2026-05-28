Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) continúa con la recuperación y el fortalecimiento de la infraestructura cultural del estado. Actualmente, realiza trabajos de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento en el Teatro Obrero de Zamora, un recinto que durante años acumuló rezagos técnicos y operativos que afectaban su funcionamiento.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, informó que se destinó una inversión aproximada de 322 mil pesos, orientada a atender necesidades prioritarias de seguridad, operación técnica y atención al público, con el objetivo de garantizar espacios más dignos y adecuados para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en la región.

Detalló que se han realizado trabajos de mantenimiento en plafones y sistema de audio, rehabilitación de módulos de amplificación, así como la modernización del sistema de iluminación escénica y arquitectónica con luminarias LED, cabezas móviles y una nueva consola de iluminación.

Agregó que también se incorporó equipo de cómputo especializado y herramientas para fortalecer la seguridad y operación logística del recinto, como radios de intercomunicación, uniformes y equipo de protección para el personal técnico y operativo del espacio.

Finalmente, compartió que estos trabajos representan un avance importante en la recuperación y dignificación del Teatro Obrero de Zamora. Asimismo, destacó que esta intervención refrenda el compromiso de la Secum de ofrecer espacios culturales funcionales, seguros y en óptimas condiciones tanto para la comunidad artística como para el público.