Morelia, Michoacán a 5 de septiembre de 2025. – Cristian Moisés Gutiérrez asumió esta semana la coordinación de la Diversidad Sexual del PRD Michoacán, luego de rendir protesta durante la sesión del Comité Ejecutivo Estatal. Con ello, se buscará fortalecer la organización interna y la representación de la comunidad de la diversidad sexual en la vida partidista y pública.

Tras su nombramiento, Gutiérrez señaló que las primeras acciones estarán orientadas a reorganizar al grupo, reunirse con las y los militantes que se han sumado al PRD y reconocer a quienes han trabajado desde dentro del partido. Explicó que la finalidad es incluirles en el plan de trabajo, tomando en cuenta sus demandas, garantizando que se reflejen en una agenda con representación real y vinculada a causas específicas.

En cuanto al panorama rumbo a las elecciones de 2027, el coordinador destacó que el desafío principal será lograr que la comunidad de la diversidad sexual tenga representación efectiva en los cargos públicos. Subrayó que, si bien en el plano normativo se han alcanzado avances, aún persiste el reto de que las posiciones creadas para garantizar inclusión sean ocupadas por integrantes de la comunidad.

Para ello, adelantó que el compromiso del PRD Michoacán será preparar cuadros políticos, con formación sólida que participen en los próximos procesos electorales. Gutiérrez agregó que será prioritario impulsar presencia en los comités municipales, así como trabajar de manera conjunta con alcaldías perredistas para promover acciones que beneficien a la diversidad sexual y consoliden su participación dentro del partido y la política estatal.