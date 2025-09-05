Morelia, Michoacán, a 05 de septiembre de 2025.- Al sostener un encuentro con profesoras y profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, manifestó que estará más cerca de las dependencias nicolaitas y convocó a la planta docente a trabajar en una misma dirección en beneficio de la institución y de su comunidad.

Acompañada por el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, por el tesorero Enrique Eduardo Román y por la contralora, Xóchitl Alejandra Martínez Reyna, la rectora visitó la facultad con el fin de escuchar el sentir de las y los profesores y a su vez precisar el avance del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico que se impulsa en su administración en pro de la planta docente.

En este marco, mencionó que durante su administración se ha buscado que su paso como autoridades nicolaitas tenga un impacto positivo tanto para estudiantes como para docentes y administrativos.

En este sentido, afirmó que, hace dos años se hizo un compromiso con las profesoras y profesores de Asignatura B respecto a lanzar los Concursos de Oposición Interno, de tal manera que las y los maestros al final de este Rectorado pudieran tener el número de horas que se requieren para las promociones, cumpliendo con los requisitos.

Detalló que diversas dependencias han avanzado de manera significativa en estos trabajos, por lo que la rectora convocó a las y los docentes y a la directiva de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a darle celeridad a este proceso, tras referir que el objetivo es beneficiar a las profesoras y profesores que han cumplido, ya que además de fortalecer la especialización, con esta medida también se busca que se les pague a tiempo, que las y los alumnos inicien sus clases de manera puntual y que no haya ausencia de maestros.

“No estamos aquí para dejar pasar, sino para que avancemos todas y todos en la misma dirección y si hay obstáculos resolverlos en equipo, pero siempre con fundamentos y arropados en la transparencia para liderar con credibilidad”, enfatizó.

Durante la reunión, el secretario general, Javier Cervantes precisó los avances que se tienen en esta dependencia respecto del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico, y por su parte, el tesorero, Enrique Eduardo Román, abordó el impacto que genera esta medida tanto en las finanzas de la institución como en la planta docente.

En el encuentro se contó con una amplía participación de las y los profesores, quienes compartieron con la rectora diversos planteamientos y coincidieron en la importancia de avanzar en este proceso.