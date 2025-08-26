Uruapan, Michoacán, 26 de agosto del 2025.- Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Policía Municipal de Uruapan, aseguraron dos kilogramos de droga y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

Como parte de los trabajos coordinados de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía local encontraron dos vehículos de las marcas Honda e Italika, en la brecha que conduce de Caltzontzin a San Andrés Coru.

Los uniformados encontraron una mochila sobre una motocicleta, la cual contenía una bolsa con aproximadamente 500 gramos de sustancia granulada con las características de la metanfetamina. Mientras que en una cuatrimoto, localizaron otra mochila con dos bolsas que contenían la citada droga, con un peso estimado en un kilo 500 gramos.

Se realizó la revisión de antecedentes de los vehículos, donde detectaron que la cuatrimoto contaba con reporte de robo. Las unidades y la droga fueron puestas a disposición de la autoridad competente y se ha reforzado la seguridad en la zona rural de Uruapan para inhibir delitos contra la salud.