Arteaga, Mich.- 26 de agosto de 2025.- El choque entre dos camiones de carga y la volcadura de una pipa cargada con combustible sobre la autopista Siglo XXI, en las inmediaciones del municipio de Arteaga, dejó como saldo al menos un lesionado, cuantiosos daños materiales y obligó al cierre de la vialidad por más de 11 horas. .

Primeramente, en el kilómetro 239+800, un camión pipa de PEMEX, se salió de la carpeta asfáltica y acabó volcado en la cuneta pluvial, sin que se registrara derrame y se estableció paso alterno.

El personal de auxilio vial abanderó el área y solicitó otra unidad para realizar el trasvase del combustible, maniobra que duró aproximadamente 12 horas.

El segundo accidente tuvo lugar anoche, en el kilómetro 227 del tramo carretero Las Cañas – Feliciano, donde colisionaron dos tráileres, uno de los cuales acabó volcado y la circulación quedó bloqueada por las unidades siniestradas.

Hasta el sitio se trasladaron paramédicos mismos que auxiliaron y trasladaron al menos a uno de los operadores de los camiones accidentados, de forma extraoficial trascendió que el lesionado fue canalizado a un nosocomio de Lázaro Cárdenas para su adecuada atención médica.

Agentes de la Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones se presentaron en ambos sitios y realizaron los peritajes respectivos. Las filas de tráileres, autobuses y vehículos particulares que acabaron varados por horas, alcanzaron varios kilómetros.

Las maniobras para retirar las unidades siniestradas se extendieron hasta la madrugada y ya cerca de las 08:00 horas de este martes, finalmente la circulación fue reestablecida.