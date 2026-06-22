Los Reyes, Michoacán, 22 de junio de 2026.- Como resultado de un operativo interinstitucional, elementos de la secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional (GN) aseguraron tres camionetas con reporte de robo vigente en el municipio de Los Reyes.

La acción se realizó durante labores operativas implementadas sobre la calle Las Cruces, donde personal de seguridad localizó tres camionetas de las marcas Nissan y Mitsubishi relacionadas con reportes de robo.

Tras realizar las verificaciones correspondientes en las plataformas de consulta, se confirmó que las tres unidades contaban con reporte de robo vigente, por lo que fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente para las actuaciones de ley.

La SSP refrenda su compromiso de mantener acciones coordinadas para la localización y recuperación de vehículos con reporte de robo, a fin de fortalecer la seguridad y el orden público en Michoacán.