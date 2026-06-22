Uruapan, Mich.- 22 de junio de 2026.- Habitantes de la comunidad indígena de Capacuaro mantienen bloqueada la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de la desviación a Los Reyes para exigir la búsqueda de dos de sus vecinos reportados como desaparecidos.

Alrededor de las 14:00 horas de este lunes, decenas de personas se apoderaron de vehículos de carga que atravesaron sobre dicha vialidad generando molestias entre automovilistas que quedaron varados en la zona.

Los inconformes exigen a las autoridades estatales la búsqueda de dos jóvenes cuyo paradero es desconocido desde el domingo, además de que dijeron que no levantarán el bloqueo hasta que sean localizados sanos y salvos.



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