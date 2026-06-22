Morelia, Michoacán, 22 de junio de 2026.- Actualmente en Michoacán 12 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales operan con energía solar mediante la instalación de paneles fotovoltaicos, informó Olivia Cazarez Arreola, coordinadora general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac).

Con una inversión superior a los 60.4 millones de pesos en infraestructura verde, estas plantas transitan hacia una operatividad sustentable que mitiga el impacto ambiental del consumo eléctrico tradicional. “La apuesta por la energía solar nos permite ser autosuficientes en el suministro eléctrico de estas plantas, disminuir emisiones de carbono y optimizar recursos públicos en beneficio de las y los michoacanos”, señaló la titular de la Ceac.

Asimismo, detalló que los municipios beneficiados con esta tecnología son Carácuaro, con una capacidad de saneamiento de 30 litros por segundo (l/s) y una inversión de 3 millones 932 mil pesos; Pajacuarán, con 22 l/s y 7 millones 386 mil pesos; Tlazazalca, con 7.5 l/s y 8 millones 917 mil pesos; Tangamandapio, con 17 l/s y 8 millones 499 mil pesos; así como Tangancícuaro, con una inversión de 4 millones 645 mil pesos.

A la lista se suman Zacapu, con una inversión de 4 millones 129 mil pesos; Uruapan, con 9 millones 705 mil pesos; Coeneo, con 3 millones 198 mil pesos; Cherán, con una capacidad de tratar 8 l/s; Copándaro, con 1.25 l/s; Gabriel Zamora, con una capacidad de 50 l/s; y La Huacana, con 10 litros por segundo.

A través de esta estrategia, el Gobierno estatal moderniza la infraestructura hídrica de la entidad y asegura su funcionamiento sustentable, lo que elimina al 100 por ciento el gasto en energía eléctrica para las administraciones municipales.