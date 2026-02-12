Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y la organización civil Contenedor de Arte invitan al Taller de Arte y Nuevas Tecnologías: Transcripciones Musicalográficas, que se realizará del 23 al 27 de febrero como parte del Festival Arte para Todxs, Memoria y Territorio, dirigido a mujeres y disidencias sexogenéricas interesadas en procesos de creación interdisciplinaria.

El taller será presencial, con cupo limitado, y se realizará en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), ubicado en la planta alta de la Casa de la Cultura de Morelia, avenida Morelos Norte 485, Centro Histórico.

Durante las sesiones se abordará la relación entre sonido, imagen y tecnología con enfoque de género y derechos humanos. Se trabajará con herramientas de arte generativo, programación creativa, video e instalación; no se requiere experiencia previa en programación.

Las actividades estarán a cargo de las creadoras Andrea Gudiño, Aidé Aspicit y Verónica Loaiza, quienes aportarán su experiencia en arte digital, animación, investigación-creación y gestión cultural con perspectiva territorial y de derechos humanos.

El taller tendrá una duración de 20 horas distribuidas a lo largo de cinco días. Durante este periodo, las participantes desarrollarán proyectos que se presentarán en un concierto colectivo el viernes 27 de febrero, a las 19:00 horas, en el CMMAS; la entrada libre y las participantes recibirán constancia con valor curricular.

Para mayor información y registro, se encuentran disponibles el correo contenedordearte@gmail.com y el número de WhatsApp 443 139 9337.