Quiroga (Santa Fe de la Laguna), Mich, 12 de febrero 2026.- Como parte de las iniciativas y compromisos del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para fortalecer el sector agropecuario en la entidad, el Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán (CEFOGA), encabezado por su director M.V.Z. Emilio Vieyra Vargas, llevó a cabo el curso de inseminación artificial en la región VII Pátzcuaro-Zirahuén.

Esta acción responde al compromiso del mandatario estatal de trabajar en territorio y acercar herramientas técnicas a las y los productores michoacanos, con el objetivo de elevar la productividad, mejorar la genética del hato ganadero y consolidar un campo más competitivo.

En coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, durante tres días de capacitación intensiva, productoras y productores recibieron formación teórica y práctica en técnicas de inseminación artificial bovina.

En el segundo día del taller, las y los participantes iniciaron prácticas para identificar el cérvix en vientres otorgados por el rastro de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, reforzando los conocimientos adquiridos en aula.

Durante la tercera jornada, las y los asistentes aplicaron la teoría en campo, identificando las partes del aparato reproductor en vaquillas, bajo la asesoría directa del M.V.Z. Mario Guzmán, del Centro Estatal de Fomento Ganadero, así como del equipo técnico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Vieyra Vargas, destacó que este tipo de capacitaciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el gobernador Ramírez Bedolla, orientada a profesionalizar al sector ganadero y brindar herramientas técnicas que permitan a las y los productores incrementar su rentabilidad.

Con estas acciones, se busca fortalecer el desarrollo del campo, promoviendo una ganadería más tecnificada, eficiente y sustentable, que fortalezca la economía de las familias productoras y consolide a Michoacán como referente en materia ganadera.