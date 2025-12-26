Parácuaro, Mich. 25 de diciembre de 2025.- La noche de este jueves fue localizado el cadáver con visibles huellas de violencia de un masculino desconocido, en la periferia del municipio de Parácuaro.

Se pudo establecer que minutos antes de las 21:00 horas, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de un cuerpo a un costado de la carretera vieja que conduce de la cabecera municipal al Crucero de las Yeguas.

Por lo anterior oficiales municipales y estatales se movilizaron para atender la denuncia ciudadana y a la altura del puente ubicaron a un hombre asesinado, envuelto en una sábana con múltiples rastros de líquido hemático.

Del ahora occiso se ignora su identidad, su cuerpo al término de las actuaciones de ley por parte de la Fiscalía Regional de Justicia, fue enviado al Servicio Médico Forense de Apatzingán para la práctica de la necropsia de ley.

Con el presente hecho suman tres personas asesinadas durante este día en Parácuaro, toda vez que durante la mañana una pareja de jóvenes fue acribillada en la tenencia de Antúnez.