La Unión, Guerrero.- 03 de enero de 2026.- El conductor de un camión de carga resultó con algunos golpes, luego de que su unidad volcadura sobre la autopista Siglo XXI, en los límites de los estados de Guerrero y Michoacán.

El accidente se registró la madrugada de este sábado, a la altura del kilómetro 306 del tramo carretero Feliciano – LázaroCárdenas, y provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

Hasta el sitio se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED y personal de Autopistas Michoacán, quienes auxiliaron al conductor Saúl M. de 20 años de edad, originario de Acambay, Estado de México, quien presentaba contusiones menores, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

La unidad siniestrada corresponde a un tractocamión International de color blanco, con placas 96-BB-4R, el cual terminó volcado y bloqueando la vialidad.

Los elementos de Auxilio Vial abanderaron el area, en tanto que personal de la Guardia Nacional realizaron los peritajes y ordenaron el retiro del camión, maniobras que se extendieron por varias horas, afectando la circulación.