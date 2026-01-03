Apatzingán, Mich.- 02 de enero de 2025.- Un hombre falleció tras ser blanco de una agresión armada en la vía pública de la colonia Palmira, perteneciente a esta demarcación de Apatzingán. El móvil del homicidio es ignorado.

El violento hecho se registró la tarde de este viernes, sobre la calle Remigio de Yarza, donde sicarios interceptaron al susodicho y abrieron fuego en su contra para enseguida darse a la fuga para evitar ser detenidos.

Algunas personas observaron al agraviado tirado e inerte, por lo que pidieron ayuda al número de emergencias 911, movilizando a oficiales de Guardia Civil, Defensa y Guardia Nacional, quienes a su llegada encontraron al ofendido sin vida y con varios impactos de proyectil.

Durante las primeras diligencias realizadas por el personal de la Fiscalía General del Estado, el finado fue identificado como Damián G., alias “El Cholo” de 58 años de edad, cuyo cadáver fue enviado a la morgue local para los estudios de ley.