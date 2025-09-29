Morelia, Michoacán a 29 de septiembre de 2025. Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado designó a la Mtra. Amelí Gissel Navarro Lepe como Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional por el período del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2027.

Asimismo, el Presidente Suplente será el Magistrado Eric López Villaseñor, lo anterior conforme al artículo 7, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado.

La Sesión Solemne en la que tendrá verificativo la toma de protesta de la Presidenta del TEEMICH será a las 12:00 horas del próximo 1 de octubre de 2025.

La Magistrada Amelí Gissel Navarro Lepe es licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Constitucional, ambas con mención honorífica y excelencia académica, por la Universidad Latina de América. Estudió el Máster en Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, España y la Especialidad en Justicia Electoral, por el entonces Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cursó la Maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es candidata a Doctora en Derecho, con excelencia académica, por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. Ha cursado diversos diplomados en temáticas de derecho electoral, derechos humanos, derechos políticos y su tutela. Y con áreas de experiencia de enfoque en defensa y protección de los derechos humanos y justicia electoral inclusiva.

En el ámbito profesional electoral, ingresó al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el 2009 y desde 2013 a 2024, se desempeñó como Secretaria Instructora y Proyectista. El 9 de abril de 2025, el Senado de la República la eligió Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.