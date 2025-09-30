Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, celebró con las y los morelianos el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, al asistir al mega concierto en honor al Siervo de la Nación.

Acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóytl Vázquez Vargas y el comisionado, Pablo Alarcón Olmedo, el presidente recorrió el escenario y la zona en donde miles de personas disfrutan del espectáculo musical.

A su paso, Alfonso Martínez recibió saludos, porras y se tomó decenas de selfies con los asistentes que recibieron con alegría al presidente municipal de Morelia.

Mientas el Alcalde realizaba el recorrido, en el escenario la banda Sonora Luz de Luna, originaria de Zamora, Michoacán, fue la encargada de animar el corazón de Morelia con su música, logrando que las y los asistentes disfrutaran de un espectáculo vibrante, lleno de ritmo tropical, con éxitos como “Mentirosa”, “Yo te invito a bailar”, y “Costumbres”.

Así, el Gobierno de Morelia continúa la fiesta de Morelos, garantizando la sana convivencia, para que la celebración se desarrolle en un marco de tranquilidad, convivencia y orgullo moreliano.