Morelia, Mich.- 21 de noviembre de 2025.- La mañana de este sábado, una combi de servicio público volcó al circular por el Libramiento de la ciudad de Morelia, resultando lesionados al menos 8 personas, que fueron atendidas por las corporaciones de auxilio.

El aparatoso incidente se registró en el sentido de Fuentes de Morelia hacia Casa Michoacán, donde terminó volcada una camioneta de la Ruta Guinda, con número económico 43.

Personal de Bomberos Morelia y paramédicos se presentaron el sitio para valorar a los afectados, sin que se reportaran heridos de gravedad.

Posteriormente oficiales de vialidad emprendieron los correspondientes peritajes y solicitaron una grúa para remolcar la unidad siniestrada a un corralón, mientras se determinan responsabilidades.