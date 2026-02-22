La Asociación Mexicana de Ayuda a Niñas y Niños con Cáncer (AMANC) en Michoacán, informó que se superó la meta de recaudación durante el 5º evento organizado por Girasoles MX, logrando un total de 555 mil 284 pesos, recursos que serán destinados al acompañamiento integral de sus usuarios.

Durante este emotivo evento, Lulú Salinas Garduño, Fundadora de AMANC Michoacán, dirigió un mensaje en el que recordó la trayectoria de la asociación desde su fundación y destacó el trabajo que, a lo largo de los años, ha permitido brindar apoyo médico, emocional y social a familias que enfrentan el cáncer infantil. Asimismo, se realizó un emotivo homenaje a las niñas y niños que han trascendido, honrando su memoria y su legado de fortaleza.

AMANC expresó su profundo agradecimiento a Marycarmen Flores Luna, fundadora de Girasoles MX, así como a todo su equipo de trabajo, por hacer posible este evento por quinto año consecutivo, consolidándolo como un esfuerzo solidario que impacta directamente en la calidad de vida de las y los usuarios.

Es de señalar que estuvieron presentes niñas, niños y adolescentes provenientes de Morelia, Zamora, Uruapan, La Piedad, Penjamillo, Santa Cruz Tanaco, Pátzcuaro, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo, Tangancícuaro y Tingüindín, quienes forman parte de los programas de atención de AMANC.