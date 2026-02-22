Michoacán.- 22 de febrero de 2026.- La Mañana de este domingo tras un operativo federal en el municipio de Tapalpa Jalisco, se desató una serie de bloqueos carreteros en la zona sur del Estado de Jalisco y de forma casi simultánea en distintas regiones de Michoacán.

En territorio jalisciense los ayuntamientos de Tapalpa, Chiquilistlán y solicitaron a sus pobladores guardar la calma y resguardarse ante la incursión de fuerzas federales y la reacción de células criminales ante el asedio de las fuerzas del orden.

En minutos comenzó la quema de vehículos en vialidades de Tlajomulco de Zúñiga, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Dionisio Gómez, Tlaquepaque, y distintas zonas en la zona sur de Jalisco.

Mientras que en tierras michoacanas se vino una escalada de bloqueos y quemas en zonas principalmente con presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación, en puntos como:

Carretera Apatzingán – Aguililla, en el Terrero

Las Colonias Cenobio Moreno

Carretera Santa Ana Amatlán

Carretera Buenavista-Tepalcatepec a la altura del Crucero de La Ruana

Pinzándaro, comunidad de Zimanca

Población de Chandio, incendio de llantas.

-Carretera Zamora-La Piedad, a la altura de El Sauz de Abajo

-Carretera Zamora-La Barca, a la altura de La Sauceda

-Autopista Ecuandureo-Zamora, a la altura de La Nopalera

-Carretera Zamora-La Piedad, a la altura de Las Fuentes.

-Carretera Zamora-La Piedad, a la altura de Quiringuicharo.

-Carretera Zamora-La Piedad, a la altura del Parque Industrial.

-Carretera Zamora-La Barca, a la altura de la entrada del municipio de Ixtlán

-Carretera Carapan-Zamora, a la altura de la entrada al Lago de Camecuaro

-Carretera Carapan-Zamora, a la altura de la desviación a Ruiz Cortines

-Carretera Zacapu-Zamora, a la altura de Carapan

-Carretera Carapan-Zamora, a la altura de Noroto

Así como en los municipios de Sahuayo y Jiquilpan.

Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que: “Se mantienen acciones operativas en diferentes puntos del estado para restablecer la vialidad ante bloqueos carreteros, derivados de labores para la captura de objetivos criminales”.

“Los trabajos continúan de manera coordinada con fuerzas estatales y federales, reforzados con monitoreo permanente a través del C5”.

AGENCIA RED 113