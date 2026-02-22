Morelia, Michoacán, a 21 de febrero de 2026.- Con absoluta certeza puedo decir que hay transparencia y buen manejo de recursos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), afirmó categóricamente el tesorero de la casa de estudios, Enrique Eduardo Román García.

Lo anterior, al encabezar una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por las y los funcionarios que integran el equipo de la Tesorería Nicolaita, con el objetivo de puntualizar que la institución tuvo conocimiento de tres observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al ejercicio fiscal 2024, al respecto precisó que, la UMSNH cuenta con los elementos suficientes para subsanarlas. “Las observaciones no quiere decir que es una sentencia ya definitiva, es solamente una etapa administrativa que requiere aclaraciones”.

Al respecto, el encargado de la política financiera de la Máxima Casa de Estudios del Estado, indicó que, la administración que encabeza la rectora, Yarabí Ávila González, siempre ha estado comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que la instrucción es que se dé puntual seguimiento de estas observaciones y su respectivo desvanecimiento.

“Comentarles que aún no somos notificados de estas observaciones, pero nosotros en seguimiento de esta fiscalización que tenemos año tras año, estamos siempre a la expectativa, dando seguimiento a los procesos, ya verificamos el reporte, estaremos esperando esta notificación que vendrá en unos días hábiles, y posteriormente vendría otro proceso administrativo de la Auditoría que consiste en recibir la información que la Universidad entregue acerca de estas observaciones”.

Comentó que el equipo de la Tesorería está trabajando en esclarecer y en recopilar información para entregar al órgano federal, al referir que hay la absoluta confianza de que serán solventadas y subrayó que no implican desvío de recursos, “están observando el procedimiento administrativo en cuestión del complemento, que les voy a decir una palabra muy técnica, la trazabilidad del recurso”.

Román García consideró que las auditorías son un área de oportunidad que permite mejorar los controles internos de la propia institución, tras referir que incluso desde el 2023 la rectora Yarabi Ávila solicitó una Auditoría Forense para dicho ejercicio fiscal.

Sostuvo que la comunidad universitaria puede sentirse tranquila, ya que se cuentan con todos los elementos para desvanecer las tres observaciones emitidas por la ASF en torno al 2024.

En ese sentido, refrendó que no hay desvío de recursos o mala aplicación, tras precisar que muestra de ello es que a partir de esta administración se ha pagado de manera puntual las quincenas, se ha cubierto el aguinaldo, prestaciones de fin de año y otras prestaciones contractuales, así como la Aportación de Depósito, impuestos estatales y federales y pago de cuotas obrero-patronales como el IMSS y el Infonavit.

“Esto también es un reflejo de la administración y el buen uso de los recursos que desde el 2023, 2024 y 2025 se han hecho y se ha cumplido en tiempo y forma”. El funcionario también compartió que cada trimestre, la UMSNH informa a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) el avance del presupuesto y cómo se devenga el gasto, al igual que al Consejo Universitario.

Aunado a ello, afirmó que la Universidad Michoacana ha logrando mantener una ponderación del 96 por ciento de cumplimiento en el Sistema de Evaluación para el Proceso de Armonización Contable (SEvAC), que es aplicado por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), en comparación al 17 por ciento que se registraba antes de la presente administración.

Román García indicó que en el 2023 y 2024 la UMSNH se encontraba dentro de las cinco universidades en crisis, y logró salir de esta situación gracias a la buena administración, transparencia y uso correcto de los recursos. El funcionario sostuvo que desde el inicio de la gestión, la rectora Yarabí Ávila dio la instrucción puntual a todo el equipo de la Tesorería de tener un orden administrativo dentro de la institución, lo que se ha cumplido.